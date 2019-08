Neymar guiña al Barcelona: "El gol de Sergi Roberto al PSG fue de los más importantes en la historia del club"

Neymar tiene intenciones de regresar al Barcelona y no se cansa de lanzar 'guiños'. El PSG no quiere dejarlo ir con facilidad y prefiere que vaya al Real Madrid ; sin embargo, el brasileño no quiere dar su brazo a torcer y no va a dejar ir la oportunidad de regresar a la que considera 'su casa'.

En medio de su futuro incierto, el brasileño formó parte de las entrevistas en DAZN junto a Cristiano Ronaldo y Mourinho en 'The Making Of'. En el último capítulo, 'Ney' repasa momentos que marcaron su carrera.

Sin lugar a dudas en su trayectoria el partido que marcó fue el PSG vs. Barcelona por los octavos de final de Champions League 2016/17. "El gol más destacado de esa noche fue el de Sergi Roberto porque fue el que nos clasificó. Se recordará en la historia y me alegro de haber dado el pase", explicó.

"En términos de emoción, de volver a la gente loca, fue uno de los goles más importantes en la historia del Barcelona", prosigue Neymar, que destaca a Ronaldinho como uno de sus ídolos de la infancia. "Intentaba parecerme a él cuando estaba en el campo y ese mismo carácter a mi juego y actitud. Era un genio, el mayor artista del fútbol".



Respeto a ser el brasileño que más goles ha anotado en la historia de la Champions League, el delantero explicó que: "jamás en mi vida he perseguido un récord. Mi afán de marcar goles nunca ha tenido nada que ver con ser mejor que nadie. Pero para mí es un orgullo".

Según explica Mundo Deportivo, el futuro de Neymar podría definirse en las próximas 48 horas. Los presidentes del Barcelona y PSG se verán las caras en Liverpool por la reunión de la ECA este viernes, allí podrían reunirse la noche del jueves previa a la reunión con el resto de dirigentes de los grandes clubes europeos.



