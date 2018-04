Neymar dejó Barcelona a inicio de temporada para fichar por el PSG. Se dijo que la principal razón era el vivir siempre a la sombra de Lionel Messi. De inmediato los rumores sobre una posible pelea entre ambos aumentó; sin embargo, se encargaron de despejarlos por medio de sus redes sociales y dejándose ver juntos.

El '10' parisino conversó con el canal TV Globo de Brasil y explicó cómo llegó a volverse inseparable con el jugador argentino, generando una amistad, que a pesar de encontrarse a kilómetros de distancia, se sigue conservando.

“Me vio que estaba medio llorando porque no había hecho un buen primer tiempo. Messi vio que estaba triste y empezó a hablar conmigo: 'Tenés que ser vos. Jugá tu fútbol y no te dejes intimidar'", reveló.

"Quieras o no, jugar con tantas estrellas te retrae. Te da como un poco de vergüenza. Después de hablar con él me comencé a soltar, a mostrar mi fútbol y a tener confianza. Fue cuando me relajé, encontré la felicidad y comenzó una amistad muy grande".

A su corta edad, Neymar compartía camerino con grandes estrellas. Pisar el camerino del Barcelona viendo a jugadores que consiguieron absolutamente todo en Europa podría intimidar a cualquiera.

"Lio es el mejor de todos. Jugar con estrellas como Messi, Iniesta y Xavi te da un poco de vergüenza”, agregó.

Neymar reveló que falta poco para volver a los campos de juego. El delantero se lesionó en febrero pasado en un encuentro ante el Olympique de Marsella por la Ligue 1.

“No siento dolor. Voy pisando poco a poco, pero todavía no me puedo apoyar totalmente. Estoy progresando y voy a rehabilitación cada día”, dijo