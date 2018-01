Los rumores crecen día a día y Neymar prácticamente los aviva. Marcó cuatro goles y dio dos asistencias, pero luego de aquel magistral partido frente al Dijon, el PSG alegó que ‘Ney’ se encontraba lesionado y no podía estar ante el Lyon. ¿El resultado? Derrota parisina, cuestiones sobre el presente del delantero brasileño y la realidad de que el Real Madrid se encuentra interesado en su ficha, así como él de irse a jugar al Santiago Bernabéu. Medios españoles lo mencionan, franceses lo confirman y ahora la información que llega es de una conversación.



¿Florentino Pérez? Podría ser, pero lo cierto es que Neymar mantendría una buena relación Isco. Pese a que ambos nunca han jugado juntos, en España se dice que ellos hablan muy a menudo y que la relación es bien fluida. Entre broma y broma, el volante madridista le estaría diciendo a ‘Ney’ que termine de animarse de llegar a jugar en el Real Madrid.



Neymar , quien no se encuentra a gusto en París, podría cambiar de opinión y terminar fichando por el Real Madrid para el próximo mercado de pases. Siempre se ha estipulado que el ex Barcelona llegaría para el 2019-20, pero la situación sería interminable. Pitos, problemas de liderazgo y más hacen que el brasileño termine de irse de una aventura que solo podría calmarse si es que logra el título de la Champions League, lo que en PSG suspiran desde hace mucho tiempo. ¿Podrá dárselos?



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

El fichaje de Neymar no será nada fácil. Nasser Al-Khelaïfi no dejará escapar fácilmente a su máxima estrella por quién se dejó una millonada el pasado verano. El problema para el jeque es que el jugador y el Madrid ya tienen un acuerdo.



En cualquier caso, Pérez, que ya está trabajando para traerlo cuanto antes, puede estar más que agradecido a Isco por su labor. El día que llegue al vestuario, ya sabemos quién será el vecino de taquilla del brasileño.