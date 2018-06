A ver si pega algún día la vuelta. No es que Neymar se encuentre deseoso de volver al Barcelona , pero sí existe un interés del delantero de salir del PSG. ¿Puede pagar los culés los más de 300 millones de euros que piden los parisinos? De hecho que sí, aunque sería difícil, puesto que los endeudaría mucho. Barza se planteaba pagar los 100 millones de euros de la cláusula de rescisión de Griezmann , pero ahora se ha quedado sin delantero.



Tal como lo dice Marca, alguien del entorno de Neymar habría conversado con los dirigentes culés para ver si estaban dispuestos a pagar una suma ‘Ney’. El objetivo es sondear la predisposición de la institución azulgrana para el posible regreso. La posibilidad del retorno es remotísima, pero tampoco nadie creyó que fuera a dejar el Barcelona hace un año poco después de haber renovado su contrato.



El grueso de la inversión en refuerzos de verano estaba destinado al delantero colchonero con esos 100 millones que costaba su cláusula de rescisión. El entorno de Neymar era plenamente consciente que con la llegada del francés no había opción para el regreso a la Ciudad Condal.



En este nuevo escenario, la operación a nivel económico es complicadísima. El club culé va a cerrar el ejercicio con una pequeña cantidad de beneficios en el año en que contablemente entra la venta de Neymar al PSG. Atreverse a ejecutar la compra del brasileño obligaría a la directiva a endeudarse con el riesgo que eso conlleva.



Mientras tanto, Neymar no entra en todo esto y tiene la mira puesta exclusivamente en el Mundial . Es la misma táctica que en otros años, su entorno lo mueve por detrás mientras el futbolista no da pistas sobre su salida. Brasil debuta el domingo ante Suiza.