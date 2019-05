La exigencia de Neymar al Real Madrid: la cabeza de un 'pez gordo' si lo quieren fichar

La confirmación de la continuidad de Kylian Mbappé en el PSG cayó como baldazo de agua helada para el Real Madrid. El club no podrá fichar a uno de los jugadores que le quita el sueño a Zidane y Florentino Pérez, por lo que tendrá que virar hacia otro gran objetivo. Neymar aparece como esa gran opción.

Sucede que la importancia que tendrá Mbappé en el club parisino será fundamental para las decisiones que tome Neymar respecto a su futuro. El jugador tiene en la mira la posibilidad de cambiar de aires y uno de sus posibles destinos sería el Real Madrid. Pero, para que eso se dé, tendrían que 'volar' la cabeza de uno de los peces gordos que gravitan en el mar de la plantilla merengue.



Neymar no está del todo a gusto en Francia. El astro quiere nuevos retos, esos que difícilmente consiga en un club como el de la capital de la Luz. Real Madrid es el club idóneo al que planea llegar, pero para ello Florentino Pérez tendría que hacer a un lado a su engreído en la última parte de la temporada: Vinicius Junior.



Para el '10' brasileño, su compatriota representa un peligro. Y no es que se lleven mal (nada que ver), sucede que tienen condiciones parecidas en el juego, la misma posición y la imagen en alza del jugador de 19 años no le favorece. Mucho se especula que parte de no haber sido llamado a la Selección de Brasil para la Copa América tiene a Neymar como responsable.



El crack brasileño está sancionado tanto en la liga francesa como en la Champions League y su imagen está muy desgastada por los diferentes altercados fuera de los terrenos de juego, entre los que está la última perla: agredir a un hincha tras la derrota en la Copa de Francia.



El Real Madrid surge como destino y Florentino Pérez ya lo sabe: si quieren a 'Ney', hay que sacar a 'Vini'. De por sí, la relación entre Vinicius y Zidane no es de las mejores y eso podría ayudar al objetivo de Neymar.

Vinicius Junior llegó al Real Madrid desde Flamengo. (AFP) Vinicius Junior llegó al Real Madrid desde Flamengo. (AFP)

► La peor noticia para Zidane: PSG reveló cuál será el futuro de Kylian Mbappé



► A punto de ser el tercer refuerzo: Florentino negocia para llevarlo al Real Madrid



► ¡Baldazo de agua fría! Eintracht Frankfurt advierte al Real Madrid sobre el fichaje de Luka Jovic



► Vamos a traerlo: el suplente del Real Madrid que Pep pide para su Manchester City