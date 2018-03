Lo conoce desde los 11 años y sabe cuándo Neymar está cómodo o no en un lugar. Casemiro habló para 'El Partidazo' de Cadena Cope, en el que habló de muchas cosas, tanto de su vida personal como del tan comentado posible fichaje de su compañero de Selección por el Real Madrid en el próximo mercado de fichajes. Aunque para el mediocampista, esa posibilidad está lejos.

"Creo que no. Está feliz allí. Hay que preguntarle a Florentino, pero está a gusto en París, hay muchos brasileños que juegan con él. Él dice que hay que tener tranquilidad", dijo 'Case' sobre esa posibilidad.



"Si me pregunta cómo es el club le digo que es el más grande del mundo, el mejor. Pero yo no voy a hablar para él; sabe que las puertas del Madrid siempre están abiertas. Si fuera Florentino le ficharía, seguro. Es un jugador alegre, feliz. Fuera del campo es igual", añadió 'Case'.

El volante brasileño también se refirió a la Champions League y el posible rival en cuartos de final. Casemiro tiene claro que cualquiera será complicado, pues el Madrid es el rival a vencer por su condición de vigente campeón.



"El equipo al que nos toque tenemos que ganarle. Los dos partidos van a ser complicados, si fuera uno, sería un partido complicado", explicó. "Somos los campeones. El equipo que tiene que ser batido. Pero el City está jugando muy bien, el Bayern, el Barcelona...el Roma se cierra bien atrás".

También fue consultado por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Su respuesta no dejó lugar a dudas. "Dos grandes jugadores. En mi opinión Cristiano es el mejor del mundo. Y punto", enfatizó.