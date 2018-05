Todavía faltan un par de semanas para el fin de temporada en Francia, pero Neymar estaría muy seguro de lo que quiere para la siguiente. De acuerdo al diario francés 'Le Parisien', el crack brasileño ya le comunicado a sus compañeros más cercanos del PSG sus deseos de fichar por el Real Madrid.



El exjugador del Barcelona lo habría hecho nada menos que en una íntima cena organizada por Thiago Silva, uno de sus mejores amigos en el PSG y en la selección de Brasil. Allí, 'Ney' habría dado a conocer su situación deportiva.

Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Siempre según la citada fuente, la reunión, que sirvió para celebrar los títulos que PSG logró en la temporada, se llevó a cabo en el lujoso restaurante parisino 'Zino'. Hasta allí habrían asistido Marco Verratti, Yuri Berchiche, Marquinhos y Thiago Motta, junto a algunos amigos del futbolista.



A gastarse todo por Neymar



Real Madrid sabe que para convencer a PSG por la venta de Neymar, deberá pagar una cantidad inimaginable. El precio oscilaría entre los 260 millones hasta los 300, un aspecto sensible ahora que Cristiano Ronaldo negociará un aumento de sueldo a final de temporada.



Si Real Madrid no quiere gastar en cifras astronómicas, deberá esperar hasta el verano del 2019. Así pagará los mismos 222 millones que Neymar depositó al PSG para desligarse del FC Barcelona. Es un compromiso que firmaron ambas partes pese a que en el fútbol francés no existen cláusulas de rescisión.