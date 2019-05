Una visita y compra en la capital: el movimiento que especula con la llegada de ‘Ney’ al Real Madrid

Neymar ha comprada casa en Madrid y, obviamente, no puede dejar de vinculárselo con el Real Madrid de cara a la próxima temporada. El delantero brasileño ha sonado en la órbita de Florentino Pérez, pese a que los jeques árabes no dan tregua en las negociaciones y deciden quedárselo por tercera temporada consecutiva en pro del título de la Champions League, algo que le parece esquivo a toda la entidad parisina pese a las inversiones que realizan durante cada mercado de pases en Europa. Neymar, Mbappé y nada aún con la hegemonía en Europa.



Pese a que no llegan noticias con respecto a un cambio de planes en el futuro de Neymar, el atacante ha comprado una casa de la capital de España, motivo por el cual puede estar preparándose para anclar en algún momento en el equipo madridista. ‘Ney’ ha mostrado siempre deseos de vestir de blanco y ese movimiento puede ser una movida para que en verdad llegue en la próxima temporada o de aquí a dos años al Santiago Bernabéu.



De acuerdo a medios en Europa, Neymar desea comprar propiedades para solventar un futuro que no siempre tendrá que ver con el fútbol que actual práctica. Con un precio que puede bordear los 300 millones de euros desde París, ‘Ney’ tan solo debe trabajar en la estrategia de salida de Francia sin que afecte los intereses del Real Madrid de Zidane y Florentino.



Neymar deja todos los negocios en su padre, ya sea inmobiliarios o con respecto a su futuro en el fútbol mundial. El seleccionado de Brasil, quien fue convocado por Tité para la Copa América de Brasil 2019 , tan solo se sienta y espera tranquilo como se desarrolla todo en el mercado de fichajes de verano. ¿Será en Madrid o París? Que los fanáticos esperen.



