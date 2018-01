Neymar quiere volver a la Liga de España y no hay otro equipo que el Real Madrid. El sueño de su infancia puede convertirse en realidad si es que Florentino Pérez abona 300 millones de euros por su pase en la siguiente temporada. No obstante, y tal como lo explican medios europeos, parece que ‘Ney’ no llegará luego del Mundial de Rusia 2018 , sino para el 2019-20 tal como siempre se había estipulado. Los madridistas tendrían que pagar 222 millones de euros por su pase y estaría la dorsal que tendría el delantero brasileño en el equipo.



¿Cuál sería? Nada menos que la número 10. La camiseta que dejó James Rodríguez y ahora ocupa Luka Modric pasará a las manos de ‘Ney’. Como se sabe, el futbolista es de pedir algunos requerimientos y ese sería el que le haría a Florentino Pérez. Tampoco es algo que preocupe a Modric porque antes de él la usó el volante colombiano, y sabría que en el Real Madrid, el marketing y venta de camisetas sería un golazo para ellos a nivel de ventas.



Sobre su situación en el PSG, Neymar volvió a afirmarse en el equipo. El delantero aseguró que fue Unai Emery quien eligió al ejecutor de penales. "El entrenador me ha elegido a mí y no hay problema", aseguró el atacante brasileño.



Si bien nunca dejó de existir un foco de tensión en el PSG por ese tema, todo explotó cuando Neymar no dejó que Cavani ejecute el penal ante el Dijon, gol con con el cual superaba a Ibrahimovic como máximo goleador del equipo galo.



"Todos en el vestuario lo saben y asumo esa responsabilidad", agregó Neymar sobre los penales en el PSG. El brasileño debe dejar de ganarse animadversiones en el club en el cual espera resaltar y tocar el cielo de Europa.