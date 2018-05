Muchos no hablan sobre el posible pase de Neymar al Real Madrid , luego de que el presidente Al-Khelaifi haya dicho que el brasileño continuará con el proyecto de la Champions League. En el entorno del cuadro parisino se dice que ‘Ney’ no se marchará de París, mientras que en otras partes del mundo se habla de un posible acuerdo con Florentino Pérez, a cambio de más de 300 millones de euros. El último en hablar de ello fue el ex jugador, Paul Breitner.



Con pasado en el Real Madrid, el ahora comentarista habló para sobre el fichaje del delantero brasileño. “Neymar será muy importante el año que viene para el Real”, indicó el ex futbolista a la cadena de televisión Sport 1. Las declaraciones de la leyenda germana, reproducidas por Jugones de La Sexta, llegan días después de estar en la capital de España, invitado por el club blanco para presenciar la vuelta de las semifinales de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern.



Neymar, fichado por el PSG el pasado verano por 222 millones de euros, se ha convertido en uno de los grandes objetivos de Florentino Pérez para el Real Madrid del próximo año.



De hecho, el club de Concha Espina lleva varios meses tanteando las probabilidades del fichaje. Incluso ya ha habido una reunión, según informó As, con el entorno del brasileño en París que trasladaron a los madridistas que por 400 millones de euros podría salir del PSG.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)