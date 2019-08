ÚLTIMO MINUTO: Barcelona queda fuera de carrera por el fichaje de Neymar y Real Madrid se pone a tiro

El 'culebrón' del mercado de fichajes , que tiene a Neymar como protagonista, está cerca de resolverse. Y todo apunta que a favor del Real Madrid. Según publica 'Don Diario' de España, el equipo blanco está a un paso de hacerse con los servicios del brasileño luego de que el Barcelona se quedara sin el jugador que más le interesaba al PSG.



Hablamos de Philippe Coutinho , quien jugará cedido en el Bayern Munich por toda una temporada. El brasileño era la mejor ofrenda del Barcelona para negociar con los parisinos por Neymar. Sin embargo, ahora que ya no estará en el club azulgrana, las chances de la llegada de 'Ney' decrecen.

Y es que si hay un jugador del Barcelona que interesaba en París, ese era Coutinho, quien junto a Rakitic y unos millones más representaba la exigencia del PSG para soltar a Neymar. En ese contexto, el equipo azulgrana habría quedado fuera de carrera y Real Madrid estaría esperando el momento oportuno para atacar.

Neymar sigue sin jugar

El astro brasileño del París SG Neymar, cuyo club negocia su salida, no figura en el grupo que viaja a Rennes para disputar el domingo el duelo de la segunda fecha de la Ligue 1, anunció este sábado su entrenador Thomas Tuchel.



"'Ney' no completó el entrenamiento con el grupo hoy (sábado). Es un poco demasiado pronto para él para regresar a un partido, sobre todo contra el Rennes en su casa. Es demasiado pronto. Esperamos una semana más para que comience con el grupo", declaró el técnico alemán.

El director deportivo del PSG Leonardo confirmó las negociaciones para el traspaso del jugador más caro de la historia (222 millones de euros en 2017), quien tampoco esconde su deseo de irse del PSG.



"El 'mercato' cerrará el mes que viene. Hoy, eso no cambia nada, es mi jugador. Cuando pienso en un equipo fuerte, es con él. Por el momento no hay soluciones para su salida del club. Nada ha cambiado. Nuestra relación es la misma, si no hay solución se queda. Él tiene tres años de contrato", afirmó Tuchel en conferencia de prensa.

