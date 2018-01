Pese a que el PSG se ha esforzado en explicar que Neymar no tiene intenciones de dejar la Ligue 1, los rumores que lo vinculan al Real Madrid no tienen forma de acabar. Se ha hablado del proyecto que quieren ofrecerle, de los millones que ganaría y ahora, de la oferta irrechazable que los merengues presentarían para comprarlo en julio de 2018.



De acuerdo a una publicación del diario 'Marca', el crack brasileño es el principal objetivo para la próxima temporada, sobre todo luego de haber identificado que hay un serio problema en la plantilla. Los de Zidane no pasan por su mejor momento y Florentino Pérez cree que el bicampeón de la Champions necesita un crack que haga cosas diferentes. Tener a Cristiano Ronaldo ya no basta.

"Les vuelve locos", es como titula la citada fuente la información sobre Neymar y añade que el fichaje del brasileño significa para el club un salto de calidad en el juego y en el marketing. Como al excrack del Barcelona lo ata al PSG un contrato de cinco temporadas, los blancos estarían dispuestos a pagar hasta 400 millones de euros. ¡Una bestialidad!

"El convencimiento de iniciar una aventura que se podía ira a los 400 millones de euros, es total. Los otros jugadores de los que se habla como pueden ser Harry Kane, Eden Hazard o Timo Werner no llegan a la altura del brasileño, cuya llegada, además, supondría otro golpe a la línea de flotación del Barcelona a la altura del dado en su día con el fichaje de Luis Figo", publica 'Marca'.



Cabe recordar que Neymar llegó al PSG en verano del año pasado luego que los franceses pagaran al Barcelona los 220 millones de euros de su cláusula de rescisión. Así, el brasileño está liga al equipo de Emery hasta 2022, pero en Valdebebas harán todo lo posible para adelantar su llegada.