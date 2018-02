Todos los caminos de Neymar conducen al Santiago Bernabéu. Puede que su ficha a Madrid se dé en dos temporadas, pero nos encontramos a solo nueve días del duelo de octavos final de la Champions League. En medio del cumpleaños 26 de Neymar , jugadores del Barcelona le enviaron un mensaje al delantero brasileño. No solo lo felicitaron, sino también sobre el encuentro ante los dirigidos de Zinedine Zidane. Y así fue la situación, tal como comentan medios españoles al respecto del tema entre ‘Ney’ y sus ex compañeros.



Eliminar a toda costa al Real Madrid es la situación. Messi, Luis Suárez y compañía no le hablaron sobre su pase a la ‘Casa Blanca’, sino que solo le comentaron que ‘arruine’ la temporada para Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y compañía. Así es la cosa para ellos, que comandan La Liga Santander y esperan hacerlo en la Copa del Rey y Champions League.



Real Madrid y PSG chocan este 14 de febrero en un duelo que paralizará al mundo. Neymar lo sabe y estará listo para demostrar todo su fútbol a Florentino Pérez. Su deseo no es solo volver a La Liga, también es ser elegido como el mejor futbolista del mundo. Y para eso tendrá que eliminar al Madrid jugando en el PSG. En el Barcelona era otra cosa.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

El FC Barcelona no ha dudado lunes en felicitar a su exdelantero brasileño Neymar por su 26º cumpleaños en un mensaje en sus redes sociales.



"Goal Morning!! ¡Muchas felicidades Neymar!", publicó el club azulgrana en su cuenta oficial de Twitter.



El Barça acompaña el mensaje con un pequeño vídeo del astro brasileño con la elástica azulgrana durante un partido de Liga contra el Elche en la temporada 2014-2015.



Neymar, que abandonó el Barcelona en verano hacia el París SG tras pagar su cláusula de rescisión de 222 millones de euros, festejó el domingo su cumpleaños con una sonada fiesta en el centro de la capital francesa.