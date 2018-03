Puede que su ‘ficha’ sea prácticamente imposible para la siguiente temporada, aunque se trate de hacer todos los esfuerzos posibles por sacarlo de París. Nasser Al-Khelaifi hará todo lo posible para retener a Neymar en el PSG , mientras que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid , trate de estudiar todos los caminos de salida del delantero brasileño. ¿El último rumor que llega desde España? La intención del mandamás de deshacerse de tres jugadores del primer equipo para afrontar el traspaso de 300 millones de euros que costaría ‘Ney’.



Gareth Bale, Isco, Benzema serían los tres elegidos para abaratar un fichaje que el PSG no tiene intenciones de realizar con ninguna institución del mundo. ¿Por qué? Simple, no hay nadie con la proyección del atacante de la Selección de Brasil. Los tres futbolistas pueden ser aportes valiosos para una plantilla, pero lo que significa ‘Ney’ en el campo de juego como fuera de él, es algo que no vale el coste de los tres más una cuantiosa suma de dinero. PSG no pagó 222 millones de euros por su cláusula solo para retenerlo una temporada, sino para que continúe con el proyecto de la Champions League.



Los mismos diarios españoles indican que Neymar forzaría aún más su salida si es que Brasil no gana el Mundial de Rusia 2018. Las fotos con el presidente del club y las publicaciones en sus redes sociales serían solo una estrategia para calmar las aguas y ‘cocinar’ su fichaje cuando vuelve a abrirse al próximo mercado de pases. Todo muy incierto hasta ahora.



El PSG desmintió el pasado domingo que Neymar haya pedido un aumento de salario como condición para quedarse en el club francés la próxima temporada, según informa la web del diario "L'Équipe".



La entidad, propiedad de un fondo catarí, salió así al paso de la información difundida hoy por el diario británico "The Times", según la cual el jugador, por el que el PSGpagó 222 millones de euros, ha pedido cobrar 54 millones de euros anuales, frente a los algo más de 40 millones de su contrato actual.



El rotativo señala que el brasileño ha puesto esa condición para continuar, frente a las ofertas que tiene de grandes equipos, como el Real Madrid.