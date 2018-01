La llegada de Neymar a Real Madrid es el tema del que más se habla en Europa por estos días. Según medios españoles, el brasileño tendría pensado llegar a Valdebebas a mitad de año, sin embargo, el presidente del PSG , Nasser Al-Khelaifi, le ha cerrado las puertas asegurando que no se moverá.



Semejantes declaraciones del jeque, según el portal 'Don Balón', ha hecho que Florentino Pérez se replantee el fichaje de brasileño. No iría por sus servicios en julio de este año, sino del otro. El presidente del club merengues es consciente que los parisinos no lo dejarán marcharse a solo 12 meses de haberlo sacado del Barça.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

La citada fuente añade que el pacto del Real Madrid con el entorno de Neymar incluye la espera hasta que el PSG se muestre flexible a negociar. Además, en Valdebebas aprovecharían el tiempo para recibir una oferta por Cristiano Ronaldo.



Para el 2019, Real Madrid esperaría una jugosa oferta por el crack portugués. Como ya se ha informado antes, Neymar llegaría para ser su reemplazo en lo mediático y lo deportivo y el '7' no tendría espacio en el nuevo equipo de estrella que 'Titofloren' quiere armar.



Cabe recordar que Neymar llegó al PSG en verano del año pasado luego que los franceses pagaran al Barcelona los 220 millones de euros de su cláusula de rescisión. Así, el brasileño está liga al equipo de Emery hasta 2022, pero en Valdebebas harían todo lo posible para concretar su llegada para el mercado de verano de 2019.