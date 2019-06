No todo está descartado, pero algo les inquieta: la preocupación del Real Madrid sobre Neymar

Neymar no está del todo descartado en el Real Madrid , pero su llegada no será nada sencilla. El brasileño se encuentra en su país con su Selección entrenándose de cara a la Copa América que albergará el país de la samba, pero hay algunas cuestiones que inquietan al club merengue para iniciar las negociaciones serias por el todavía jugador del PSG... y no solo son sus problemas extrafutbolísticos.

Lo que más preocupa en tienda blanca es el estado físico y su fragilidad en los últimos meses: el brasileño ha pasado por dos roturas en el mismo metatarsiano y ahora jugará la Copa América con una rodilla tocada. Neymar terminó el primer entrenamiento que tuvo con la 'Canarinha' con la articulación inflamada y se perdió dos prácticas. Al mismo tiempo, le estalló cara el escándalo de la denuncia por una supuesta violación a una mujer en París.



Un dato que remarca As, Neymar se ha perdido más partidos en sus dos años con el PSG que en el tiempo que estuvo en Barcelona. El jugador del club parisino da por hecho que estará en el debut ante Bolivia el 14 de junio y hasta pidió la capitanía, pero todo depende de cómo evolucionará su malestar en la rodilla y en el metatarsiano.



Esa fragilidad con la que últimamente se lesiona Neymar le representa un gran problema al Real Madrid. El club piensa en un proyecto 'Galáctico' con Hazard, Jovic y Neymar, pero los necesita 10 puntos en todos los partidos posibles. El jugador arriesgará por estar en los partidos de la Copa América y volverá tarde a la pretemporada del equipo en el que esté, sea PSG o el Madrid, aunque esos problemas lo alejan de Chamartín.

