Del fichaje de Neymar por el Real Madrid a final de temporada se ha dicho mucho: que Florentino Pérez ya tiene el dinero para pagar su cláusula, que llegará a Valdebebas como el recambio de Cristiano Ronaldo, que en Chamartín tienen el proyecto de convertirlo en el mejor del mundo y más. Sin embargo, según asegura el diario catalán 'Sport', el PSG no se plantea la posibilidad de vender al brasileño solo un año después de haberlo comprado por 222 millones de euros.



La citada fuente agrega que desde la interna del club, el presidente de los parisinos, Nasser Al-Khelaifi, ha asegurado que “hay un 2000% de que no salga”. Para los franceses, la palabra vender no existe y así lo ha demostrado con jugadores que considera claves para su proyecto futbolístico, como Marquinhos, Thiago Silva y hasta el italiano Marco Verratti.

Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

“¿Cuántos jugadores que queremos, que son importantes para nosotros, hemos vendido desde 2010?”, asegura 'Sport' que se preguntan dentro del PSG. Para graficar la novela de Neymar, hay que recordar que en su día las palabras del representante de Verratti fueron: "Es una prisión". Y es que el club parisino es de los pocos que muestra firmeza para retener a sus jugadores.



Luego de la caída ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, en el PSG están convencidos que necesitan más jugadores como Neymar. Es por eso que la directiva no estaría dispuesta a ceder ni siquiera a los 400 millones de euros que Florentino Pérez, tal como indican medios españoles, tiene preparado por el crack brasileño.



Pese a que recién se encuentra en su primera temporada en el PSG, Neymar ya tiene unos números fantásticos. En 25 partidos entre todas las competiciones, el brasileño cuenta con 25 goles, lo que hace un promedio de uno por partido. Números espectaculares que lo han convertido en el sueño del Real Madrid, aunque todo indica que quedará en eso, en un sueño.