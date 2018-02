No hay bifurcaciones en el camino de Neymar. Solo tiene que ver el letrero a la salida de París que diga rumbo a España. Si el delantero brasileño quiere ser el mejor del mundo, debe hacerlo en un equipo que pelea por ser el amo y señor de Europa. PSG puede tener un proyecto para ganar la Champions League, pero nunca podrá comparársele con el Real Madrid. Los de Chamartín están hechos para competir en ese torneo, así como para pelear La Liga con el Barcelona. En Francia, en cambio, no hay competidores a la vista para el PSG.



En una entrevista con ‘El Larguero’, Guti habló sobre el futuro de ‘Ney’. "Ojalá tenga la camiseta en el futuro. Si quiere avanzar y subir escalones solo le queda el Real Madrid".



En lo referente a la ‘BBC’, Guti fue contundente. "Yntocables ya no hay ninguno, solo Cristiano y por méritos propios. El Real Madrid tiene una gran plantilla y todo el que quiera jugar va a tener que trabajar", concluyó el ex jugador que compartió vestuario con Zidane, Ronaldo, Raúl y otras figuras estelares del Santiago Bernabéu.



Asimismo, sobre si le gustaría entrenar en el primer equipo, Guti fue claro. "A quién no le gustaría entrenar al Real Madrid. Pero Zidane está haciendo las cosas muy bien y todos los madridistas nos sentimos orgullosos de él. Estaría preparado para entrenar, mis máximos respetos para Zidane, que sólo él puede decidir su futuro", explicó. Guti todo lo ve claro.