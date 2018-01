Neymar es el plan A del Real Madrid para el próximo mercado de verano. Luego del Mundial de Rusia 2018, Florentino Pérez tratará de persuadir al delantero brasileño de que se mude al Santiago Bernabéu. La tarea no será nada fácil. No solo se debe convencer al futbolista, sino también a los directivos del PSG para poder llevarse al ex Barcelona. El cuadro parisino no es de soltar jugadores, por lo que los madridistas tendrían pensado en ofrecer millones de dólares más los servicios de Karim Benzema, uno de los preferidos de Zinedine Zidane.



La información llega de parte de ‘El Chiringuito’. Florentino tiene en mente un trueque que haría también posible el fichaje de Harry Kane , de quien se comenta que el Madrid tendría que desembolsar más de 200 millones de euros por su pase. ¿Benzema podrá contestar al PSG? Posiblemente sí. No hay comparación de él con ‘Ney’, pero se trata de unos de los mejores delanteros del planeta, por lo que la plantilla tampoco se vería mermada para ellos.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Según los periodistas del programa español, el ciclo de Benzema en el Real Madrid ha terminado. Ni Zidane podrá convencer a los directivos. El delantero francés no marca y tampoco se ha vuelto una solución para Cristiano como en temporadas anteriores. El objetivo es Neymar y ficharlo será una prioridad para el próximo mercado, o para el 2019-20.



Neymar, que sufre "una elongación", es duda para los octavos de final de la Copa de Francia, el miércoles ante el Guingamp, señaló este martes el técnico del PSG Unai Emery.



Neymar fue baja en la derrota 2-1 del PSG el domingo ante el Lyon debido a un "dolor en el muslo derecho" y Emery precisó este martes que se trata de "una elongación". ¿Llegará la Madrid? Todo es incierto en el mercado.