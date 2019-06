No solo dinero: Tuchel pide a este futbolista para el regreso de Neymar al Barcelona

Neymar tiene las puertas abiertas para irse del PSG , sin embargo, Thomas Tuchel desea también algo a cambio más allá del dinero que pueda ofrecerles los catalanes. Con negociaciones en medio del mercado de fichajes, desde París informan que el técnico ha conversado con los jeques árabes, pudiendo – sobre todas las cosas – a un futbolista de la plantilla de Ernesto Valverde, que le vendría bien a su plantilla: la incorporación de Ivan Rakitic.



Con tres años más de contrato con el Barcelona a cuestas, y rechazando una oferta del PSG en la pasada temporada, los directivos catalanes deberán ofrecerle al mediocampista balcánico para colmar las expectativas de una institución que también busca reforzando y no solo ganar una millonaria suma de dinero en el mercado de fichajes con la venta de Neymar.



De acuerdo al diario ‘Le Parisien’, el PSG le ha dado la negativa al Barcelona sin una oferta formal hacia el futbolista por el que pagaron 222 millones de euros. Los franceses no solo desean recuperar su inversión, sino también un toque de calidad que sea necesario para llegar más allá de los cuartos de final de la Champions League. Si con Neymar, lesionado en las últimas dos temporadas en las instancias finales, no ha sido la respuesta, puede que con Ivan Rakitic el mediocampo gane más posesión, fútbol y conexión con Edinson Cavani y Kylian Mbappé.



Barcelona comienza las negociaciones para el regreso de Neymar al lado de Lionel Messi y Luis Suárez, pero también deberá sacrificar para unir al mejor tridente de la historia del fútbol. Con esos tres en la delantera, los catalanes alzaron su última Champions. ¿Será necesaria la vuelta de ‘Ney’ para volver a reinar en Europa? De ser así, Rakitic vendría de recambio.



No solo de dinero resurge una plantilla, también necesita futbolistas. Tuchel ha elegido a Rakitic para mejorar una pasada temporada a medias en cuanto a resultados.



