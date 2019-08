“Conozco esos rumores”: la partida de Neymar del PSG parece inminente

¿Adiós a París? Entrenándose en China, Neymar cumple con lo preestablecido por el PSG : asistir a cada práctica del club para ponerse a punto de cara a la siguiente temporada. No obstante, el delantero brasileño no participa en ni uno de los partidos amistosos y los rumores de su salida aumentan en el mercado de fichajes de verano. ¿Se marchará de Francia? De acuerdo al ex futbolista, Rivaldo, Neymar terminará fichando por otro equipo en las próximas semanas.



"Conozco esos rumores, pero estoy convencido de que llegará una buena oferta por Neymar antes de que se cierre el mercado. Supongo que Neymar y sus agentes están tratando de encontrar una solución para evitar quedarse otra temporada en París y que el club no querrá retenerlo en la situación actual. Neymar ya ha dejado claro que no es feliz y el PSG parece dispuesto a negociar por él si llega una oferta justa, así que quizá llegue una propuesta que el PSG acepte y acabe en otro gran club europeo”, comentó a ‘Betfair’.



Neymar no jugaría en el PSG hasta inicios de la temporada de la Ligue 1 o, incluso, podría ponerse en rebeldía para no jugar en dichos temporadas del presente mes de agosto. La oferta del Barcelona es lo que llena su cabeza en la actualidad, tratando los catalanes de encontrar una solución para que pueda unirse a Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.



El precio de Neymar bajaría de los 222 millones a los 180 millones, monto límite que habían puesto los parisinos para dejarlo partir de Francia. ¿Se acabará el culebrón del verano? Los culés serían el único club que podría afrontar la ficha del atacante brasileño. En la Premier League se han acabado los rumores, así como también los que había con el Real Madrid.



