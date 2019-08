La reunión del pasado fin de semana entre Barcelona y PSG para acordar por Neymar

El Barcelona se encuentra más cerca que el Real Madrid, pero eso no significa que haya llegado a un acuerdo por el pase de Neymar en el mercado de fichajes de verano. La intención de los catalanes es repatriar al hijo pródigo luego de dos temporadas en Francia, pero en la institución parisina la idea es dejarlo ir en un acuerdo entre ambas partes. No basta solo que ‘Ney’ desee marcharse a Cataluña, debe haber también un negocio redondo para los jeques.



De acuerdo a medios españoles, Josep María Bartomeu y Nasser Al-Khelaifi se reunieron para discutir el futuro del futbolista brasileño. El Barcelona confirmó su interés por ‘Ney’, así como el PSG su deseo de venderlo, aunque no a cualquier precio. Desde el entorno del Barca se asevera que el Paris Saint-Germain pone muchas trabas hacia uno de los mejores jugadores del mundo, que precisamente se marchó del Barcelona a Francia a cambio de 222 millones de euros.



PSG desea recuperar su inversión y Barcelona pone en juego jugadores para que el traspaso se haga oficial. Sin embargo, ello no será fácil. El PSG ya se ha negado a traspasar a Marco Verratti, Marquinhos, Adrien Rabiot y Thiago Silva, por lo su mayor inversión, ¿por qué sería más fácil?



Neymar tiene todos los deseos de dejar París y Thomas Tuchel ha indicado que no lo usará hasta que se define su situación en el mercado de pases. El libro se cierra el 2 de setiembre en España como en Francia, por lo que ahora se está en un contrarreloj.



PSG nunca vende a sus futbolistas, los congela. No obstante, el caso de ‘Ney’ es distinto. Es el mejor pagado de la plantilla y alguien clave para la obtención de títulos. Si llega a quedarse una temporada más en Francia, ¿jugará al máximo nivel?



► Se sienten pasos: delegación del Barcelona se reunió en la casa de Neymar con su padre por su fichaje



► Al PSG por Neymar: Dembélé se 'borra' del Barcelona y su salida del Camp Nou toma cada vez más fuerza



► ¡Ahora o nunca! Comitiva del Barcelona ya está en Francia para cerrar el fichaje de Neymar con el PSG



► ¡A pedido de Cristiano Ronaldo! Juventus negocia en secreto con 'vaca sagrada' del Barcelona