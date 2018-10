El técnico del Barcelona , Ernesto Valverde, evitó este viernes especular sobre una eventual futura vuelta de Neymar al club azulgrana. Sin embargo, admitió que "en el fútbol todo puede pasar".



"Ya sé que cualquier momento de la temporada es bueno para elucubrar sobre este tipo de cuestiones, pero Neymar ahora mismo está en otro equipo y yo creo que todo eso son especulaciones", afirmó Valverde en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Sevilla el sábado.



"Ni estamos en mercado para incorporar a un jugador, ni es una cuestión que a corto plazo yo lo vea, digo a corto plazo en un mes o dos meses", añadió el técnico barcelonista.



"No sabemos que puede ocurrir en el futuro porque..., pues porque en fútbol cualquier cosa puede pasar, pero bueno, esta es difícil, no sé, ya veremos", concluyó Valverde.



Según la prensa española, el entorno del jugador brasileño del PSG habría estado filtrando el deseo de Neymar por volver al club del que salió en el verano de 2017 por 222 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia.



De acuerdo con estas informaciones, el jugador no acaba de aclimatarse a París, donde, además, le ha surgido la competencia del joven Kylian Mbappé, y añora su vida en Barcelona, ciudad que ha visitado en varias ocasiones desde que se fue.



Preguntado sobre este asunto en una entrevista con Radio Barcelona, el vicepresidente del Barcelona Jordi Cardoner, afirmó que "la junta del Barça no se ha planteado la posibilidad de recuperar a Neymar, a día de hoy es una cuestión ante la que no se puede dar respuesta porque nadie la ha valorado".



La prensa española también sigue especulando, por otro lado, con el supuesto interés del Real Madrid por el jugador brasileño. AFP