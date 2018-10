Si hay un jugador que hace años era considerado el futuro del FC Barcelona , ese es Bojan Krkic , quien hace una década, tras brillar en La Masia, tuvo a todos los reflectores encima. Sin embargo, el atacante español nunca terminó de consolidarse y hoy defiende los colores del Stoke City en la Segunda del fútbol inglés.



A ocho años de haber abandonado definitivamente el Barcelona, el delantero de origen serbio se encuentra en el foca de las noticias tras confesar en el diario 'L'Equipe' que en su etapa como azulgrana vivió un auténtico calvario. La ansiedad lo 'mató' y nunca se convirtió en esa estrella mundial que todos pensábamos que iba a ser.

Cuando le preguntaron cómo ve al Bojan que inició en el FC Barcelona, dijo: "Lo veo inocente. Armado con el fútbol, ​​pero no a nivel personal. El Bojan de esa edad era jugador de fútbol 100%. Pero no estaba preparado para soportar el impacto mediático que afecta a un joven de 17 años que juega en un club como el Barça. Fue un gran shock".



"Recuerdo el primer día: estaba sentado a cinco metros de la esquina donde estaban las botellas de agua. Tenía sed ... Pero nunca me levanté para ir a buscar una botella. Tenía miedo de hacer el mal", contó el exjugador del Barcelona al medio francés.



Sobre su renuncia a la selección de España

Krkic también reconoció que una crisis de ansiedad lo alejó de su debut con la España absoluta en 2008. "Ahí es donde empezó todo. Comencé a estar ansioso. Tuve que parar", señala. A partir de entonces, Bojan siguió "un tratamiento y un seguimiento psicológico" hasta que se recuperó.