Las últimas noticias en el FC Barcelona nos han permitido conocer que Arturo Vidal no ha tomado para bien su suplencia en Camp Nou. Para sorpresa de todos, el chileno declaró públicamente su fastidio, cosa que no ha hecho un jugador azulgrana que atraviesa una situación parecida, o peor.



Hablamos de Malcom, quien según el diario 'Sport', no está tan desesperado de minutos. Es lógico que le gustaría jugar más, pero ha tomado el aislamiento de Valverde con calma y prefiere seguir trabajando en silencio a espera de las oportunidades que cree que llegarán.

" A diferencia de Arturo Vidal , que ya ha expresado su disgusto por no jugar en un par de ocasiones, Malcom mantiene un tono muy discreto: el jugador mantiene intacta la confianza en sí mismo y la reciente llamada de Tite, seleccionador de Brasil, para la convocatoria de la 'Canarinha' le ha reforzado la confianza", publica la citada fuente.

Malcom (FC Barcelona). (Foto: Getty) Malcom llegó al Barcelona desde el Burdeos.

Toma el ejemplo de Arthur

Malcom se ha dado cuenta que su compatriota Arthur se ha convertido en los últimos partidos del Barcelona en pieza indispensable del mediocampo pese a que en un momento desapareció de las alineaciones de Valverde. El exjugador del Burdeos quiere seguir su ejemplo.

" Malcom también considera que su suplencia se debe a una cuestión estrictamente deportiva: simplemente, asume que otros delanteros están rindiendo mejor, y descarta absolutamente cualquier tipo de enfrentamiento personal con su entrenado", publicó 'Sport.