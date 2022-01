Ousmane Dembélé podría tener las horas contadas en el Barça. Su desorbitada petición para renovar ha puesto al conjunto azulgrana entre la espada y la pared y, ante la posibilidad de perderle a coste cero en verano, en el club azulgrana han buscado una forma de sacarle rédito económico: un ‘truque’ con el Manchester United, uno de los clubes que más interesados se ha mostrado por el ‘Mosquito’.

El periodista José Álvarez Haya informó en ‘El Chiringuito’ de MEGA que presenta Josep Pedrerol que “el FC Barcelona ha propuesto un trueque al Manchester United entre Ousmane Dembélé y Anthony Joran Martial (delantero pretendido por el Sevilla)”.

Anthony Martial ya ha comunicado a la directiva del Manchester United su intención de abandonar el Old Trafford en el presente mercado de transferencias, ya que no es del agrado del entrenador Ralf Rangnick, con quien además ha tenido algunos cruces y diferencias.

Sin embargo, Pedro Bravo, agente y Presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) dijo que “si Ousmane Dembélé (FC Barcelona) ya tiene un acuerdo con otro club, no aceptará ningún trueque”.

Dembélé ya estuvo muy cerca del United hace dos veranos. En aquel entonces, se llegó a pactar una cesión con opción de compra, pero todo saltó por los aires porque el Barça quería que el futbolista renovase por un año más para dejarle salir.

El delantero termina contrato con la institución azulgrana en junio de este año y el club tiene como prioridad renovar, pero, el ‘Mosquito’ tiene serias dudas. No se siente del todo cómo, pero también es tiene claro que Xavi lo quiere en su equipo. Tendrá que definir su futuro en las próximas horas y el club ya no quiere esperarlo más: tendrá 48 horas para decidir.

Según reveló Mundo Deportivo, aún no existe respuesta formal ni del jugador ni de su agente, Moussa Sissoko, sobre su continuidad en Barcelona. Tiene hasta el jueves para comunicar qué hará con su carrera, si no la directiva interpretará que no quiere seguir y podría ‘congelarlo’.

