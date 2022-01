Lionel Messi, Robert Lewandowski y Mohamed Salah serán los grandes protagonistas del The Best 2021 que se desarrollará este lunes en la sede central de FIFA en Zúrich. Las tres estrellas del fútbol mundial lucharán por convertirse en el mejor jugador de la temporada en un evento que tendrá los ojos del mundo encima de él.

The Best, junto al Balón de Oro, eligen a lo más destacado del ‘deporte rey’; sin embargo, existen algunas diferencias en los criterios a la hora de escoger a los ganadores. Muchos creen que es un premio parecido, pero no lo es.

En el trofeo que se entregará hoy, existen dos fases para la votación. La primera de ellas está en manos de expertos del fútbol que eligen a diez nominados y la segunda, en la que participan periodistas, aficionados, capitanes y seleccionadores.

Por su parte, en el Balón de Oro, la revista francesa France Football es la encargada de elegir a los 30 nominados. Posteriormente, un periodista de cada país elige a sus cinco jugadores, en orden, para otorgar puntos.

No obstante, la principal diferencia entre ambos trofeos es el tiempo en el que se escogen las actuaciones para elegir al ganador. La FIFA lo otorga concede en base a la última temporada, mientras que France Football lo hace con respecto al último año.

Desde 1956, la conocida revista gala distingue al mejor jugado del año con el Balón de Oro. Fue en 1998 cuando FIFA decidió empezar a premiar a los mejores futbolistas con el FIFA Best Player of the Year.

En 2009, ambos premios se unificaron para lanzar el primer Balón de Oro de FIFA el año siguiente. Sin embargo, seis años más tarde volvieron a separarse. Fue entonces cuando la FIFA creó el The Best, que entrega desde 2016.





