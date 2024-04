Hablar de Josep Guardiola y el FC Barcelona evoca una historia de amor y éxitos que Pep cultivó tanto en su época de jugador como de entrenador. Por eso, cada vez que el conjunto azulgrana enfrenta dificultades, resurge la especulación sobre su potencial regreso al conjunto culé. Actualmente, bajo la dirección de Xavi Hernández, los azulgranas enfrenta el cierre de una temporada sin títulos, tras perder la Supercopa de España, ser eliminados de la Copa del Rey y Champions League, y prácticamente perder LaLiga al caer en el reciente clásico contra el Real Madrid. Esta situación ha reavivado las esperanzas de los aficionados en un posible regreso del estratega en mención y los días de gloria que podría traer. Sin embargo, aunque el propio técnico sueña con volver, parece que su deseo no incluye retomar su lugar en el banquillo blaugrana.

En una conversación entre Guardiola y la futbolista española Aitana Bonmatí, se discutió la posibilidad de un futuro en el Barça que los involucre a ambos. Aunque la deportista expresó su deseo de convertirse en directora deportiva del club en algún momento, Pep, quien aún tiene contrato con el Manchester City, descartó regresar como entrenador, pero dejó abierta la posibilidad de ocupar el cargo de presidente en el futuro.

“Yo estaré allí, y como tú entrenarás hasta los 80 años...”, comentó Bonmatí. Sin embargo, Guardiola la detuvo, rechazando la posibilidad: “He dicho que podría, pero ya te aseguro que no voy a entrenar hasta los 80 años”. Y agregó con determinación: ““No sufras, vendré gratis. El problema es que seré yo el presidente y seré yo el que te fiche como directora deportiva. Ese es el cambio que haremos. A ver quién hace la oferta a quién...”.

Posteriormente, el timonel ‘celeste’ le comentó a Aitana que la imagina más como directora técnica que como directora deportiva. “Tú terminarás siendo entrenadora. Porque estarás arriba, y observarás cosas que desearás realizar, y no podrás. Lo más similar a ser jugador es ser entrenador”, manifestó el actual DT.

“¿Por qué te interesa??”, cuestionó el entrenador de los ‘Ciudadanos’ a Aitana, refiriéndose a su aspiración de tomar el cargo en la dirección deportiva catalana. “Me motiva poder establecer la estructura, tomar decisiones sobre quién sí y quién no, ser líder del proceso. Quién sabe si, eventualmente, me convierto en entrenadora, no descarto esa posibilidad”, concluyó Bonmatí.





¿Cuántos títulos como entrenador ha ganado Guardiola con el Barcelona?

Josep Guardiola logró una impresionante hazaña al conquistar 14 títulos con el FC Barcelona desde 2008 hasta 2012. Durante su mandato, el club se alzó con Ligas de España, Copas del Rey, Supercopas de España, Champions Leagues, Supercopas de Europa y hasta Mundiales de Clubes.

3 Ligas de España (2008-09, 2009-10, 2010-11)

2 Copa del Rey (2008-09, 2011-12)

3 Supercopa de España (2009, 2010, 2011)

2 Champions League (2008-09, 2010-11)

2 Supercopa de Europa (2009, 2011)

2 Mundial de Clubes (2009, 2011)

¿Cuáles son los próximos partidos del Barcelona?

El próximo partido del Barcelona será ante Valencia en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la fecha 33 de LaLiga de España. Este compromiso está pactado para jugarse el lunes 29 de abril desde las 2:00 de la tarde (hora peruana, 9:00 p.m. en España). Después, a inicios de mayo, el equipo de Xavi visitará al Girona en el Estadio Municipal de Montilivi. Este duelo se jugará el sábado 4 de mayo desde las 11:30 de la mañana (hora peruana, 6:30 p.m. en España).

Barcelona viene de caer ante el Real Madrid en la jornada 32 de LaLiga. (Foto: AFP)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Desborde y asistencia de Luis Advíncula en el triunfo 3-2 de Boca Juniors sobre River Plate