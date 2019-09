A 'puño limpio': Bartomeu se enfrenta a Gerard Piqué por sus declaraciones en Getafe

► Ya es hora de despertar: los decepcionantes números de Eden Hazard que no justifican sus 100 millones



El que busca encuentra. Terremoto en tienda azulgrana luego de las declaraciones que ofreció Gerard Piqué el fin de semana tras el triunfo del Barcelona en Getafe. El central azulgrana mandó un mensaje de advertencia a la directiva culé, que desde luego no ha caído nada bien los altos mandos del club y de donde ya hay respuesta. Según reveló 'TV3', el propio presidente Josep Maria Bartomeu sostendrá una reunión con el futbolista de 32 años.

Piqué lanzó algunos recados, como el de que la plantilla no quería enfadarse.



" Tenemos que estar todos juntos, y cuando digo todos juntos no solo son los jugadores, sino afición, junta directiva... Cuando uno no se quiere enfadar no hay discusión. Conocemos al club, sabemos cuáles son los diarios afines y quién escribe cada artículo aunque los firme otra persona. No nos queremos enfadar, nuestra intención es rendir en el campo y ganar títulos. Espero que nadie quiera provocar peleas que nunca han existido y que por nuestra parte no queremos que sucedan. Lo demostramos en cada partido, que puede salir las cosas mejor o pueden salir peor pero tenemos que estar juntos y mantener el club unido por que si no, nos haremos daño", dijo Gerard Piqué hace un par de días.

¿Por qué Piqué declaró eso?

Resulta que la semana pasada, en Mundo Deportivo se publicó un artículo que cayó como 'bomba' en la interna del Barcelona, donde se acusaba a los jugadores de manejar a su antojo el club, echar a la prensa de los viajes, desprestigiar a Dembélé para que ficharan a Neymar... Y un sinfín de cosas más.



Por eso es que Piqué saltó a zona mixta luego de la victoria en el Coliseum Alfonso Pérez y dijo lo que dijo. Pero toda acción tiene su consecuencia, incluso para el capitán del Barcelona, que se reunirá con Bartomeu, pues sus declaraciones no han sentado bien en las oficinas del club. Entienden que lo preferible es lavar los trapos sucios en casa, como se ha hecho en otras ocasiones.

