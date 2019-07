Eso sonó a despedida: Solksjaer da la pista que faltaba para el fichaje de Pogba por el Real Madrid

Pogba es uno de los grandes objetivos del Real Madrid en lo que queda del mercado de fichajes 2019. Tras el duro traspié ante el Atlético de Madrid en Estados Unidos, Zidane es consciente de que necesita un volante de las características del francés. Para fortuna suya, la llegada de Paul estaría más cerca de hacerse realidad.



Y es que las últimas declaraciones de Ole Gunnar Solskjaer, DT del Manchester United, han sonado a despedida. El noruego ha instado a la afición de su club a agradecer lo hecho por Pogba desde su llegada a Old Trafford en 2016.



"La afición debe saber todo lo que ha dado al equipo y todo lo que puede seguir dándonos. Nunca fue un problema para nadie y debemos estarle agradecidos por lo bien que ha actuado siempre", dijo el DT del United consultado sobre la molestia de los hinchas por la posible salida de Pogba al Real Madrid.

Pogba, el sueño de Zidane

Florentino Pérez ha volcado todos sus esfuerzos para llevarse a Pogba a Real Madrid. Sin embargo, las negociaciones con el United no están siendo fáciles. En Old Trafford piden 160 millones de euros por el francés y el presidente de los blancos estudia la mejor forma para cumplir las exigencias económicas. ¿Cómo pretende lograrlo?



Con dos jugadores a cambio de Pogba: Gareth Bale y Lucas Vázquez. El primero no tiene sitio en la plantilla y puede sacarse entre 80 a 90 millones por él, mientras que el segundo tendría que ser usado de moneda de recambio, pese a que sí estaba en cuenta Zidane.

