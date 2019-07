¡Florentino no lo quiere ni ver pero Zidane no se rinde! La reunión que definió próximo fichaje en Real Madrid

Zinedine Zidane tiene claro que quiere contar con Paul Pogba para esta temporada en el Real Madrid. El volante francés es el anhelo del entrenador francés y Florentino Pérez lo tiene más que claro; sin embargo, no está convencido que sea el volante indicado para reforzar el medio campo blanco.

Según informa Diego Torres, periodista de El País, el presidente del Madrid y Zidane se reunieron para conversar y planificar lo que resta de la pretemporada en el equipo blanco. Uno de los temas más resaltantes fue la posible llegada del volante perteneciente al Manchester United.

El cuadro de Old Trafford quiere 200 millones de euros para dejar ir al campeón mundial en Rusia 2018, pero este es un precio que los blancos no están dispuestos a pagar. Florentino cree que no vale la pena gastar tanto, pero no descarta contratar a un nuevo medio. Van de Beek y Eriksen son los más sonados.



Zidane respondió "que no le interesa contratar a otro jugador que no sea Paul Pogba. Que Pogba es buen compañero, buen profesional, y un futbolista extraordinario, vital para realizar el trabajo que se le ha encomendado al frente del banquillo del Madrid", explica Torres.

Existe una necesidad de reforzar el centro del campo. Kroos, Casemiro, Valverde y Luka Modric son los fijos pero la exigencia de la temporada exige que se tengan piezas de recambio importantes.



Se especuló que James Rodríguez podría quedarse, pero esto no pasa por la cabeza de Zidane. Lo mismo pasa con Dani Ceballos e Isco Alarcón, quienes serán cedidos antes del término de este mercador.



