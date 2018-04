Xavi estudia para ser un técnico en el futuro. Su visión en el mediocampo y su lectura del juego hace que muchos especialistas comenten sobre las ‘probables’ habilidades del español como entrenador. Pep Guardiola fue uno de ellos, aunque eso no necesariamente haga que el también ex Barcelona brille en una nueva etapa en su carrera profesional.



Ya en sus últimos pasos como futbolista en el Al-Sadd de Qatar, Xavi iniciaría con su carrera como entrenador. Y ya ha tenido ofertas. La primera llegó desde las menores del Barcelona, luego vino otra del mismo país árabe y ahora, según el periodista Alexandre Couppey, PSG sería otra de las instituciones que intente fichar en un futuro al español.



En su libro ‘París-Revelaciones de una Revolución’, el autor indica que los dirigentes del PSG tienen una buena información sobre el exjugador culé. Xaxi conoce muy bien el fútbol y su relación con Neymar y Dani Alves siempre fue buena cuando defendió los colores del elenco azulgrana. De hecho, ‘Ney’ como el lateral lo escuchaban mucho en el cuadro catalán.



Couppey, no obstante, también apuntó otro nombre relacionado con el Barcelona. El periodista explica que el PSG ya le dijo en su día a Neymar que Luis Enrique iba a ser su próximo entrenador. "Cuando viajaron a Brasil en el mes de marzo ya le prometieron que Luis Enrique sería el entrenador. Neymar y Luis Enrique mantienen contactos. Si no es el elegido, el PSG puede tener problemas", ha apuntado Alexandre Couppey. Así andan las cosas.