Luego de poco más de un año desde su última experiencia en los banquillos, Jorge Sampaoli volvió al radar del fútbol de la mano de Stade Rennes. El conjunto francés eligió al argentino para comandar los hilos del club hasta mediados del 2026. Un nuevo reto para el ‘Hombrecito’ que buscará levantar al combinado rojinegro, ubicado muy cerca de la zona de descenso de la Ligue 1. Y si bien estos últimos años no han sido los mejores, el DT reconoció qué le impide mantener esa regularidad en sus equipos.

Sampaoli, cuestionado porque no suele llegar a las dos temporadas con sus clubes, explicó que sus expectativas siempre son muy altas, lo que termina siendo un aspecto negativo que limita su continuidad. “Mi nivel de exigencia es muchas veces demasiado elevado respecto a las exigencias de los clubes con los que he trabajado. Pero tengo conciencia de que esas ambiciones son desmesuradas y quizá inalcanzables. El algo que tengo que cambiar. Tengo que mejorar ese aspecto si quiero estar más tiempo en Rennes”, aseguró.

Jorge Sampaoli firmó contrato con Stade Rennes hasta 2026. (Stade Rennes)

El técnico argentino también se mostró contento por la oportunidad de volver a trabajar en la Ligue 1 (su segunda experiencia) y aseguró que hay jugadores exportables en dicha competición “Admiro la Ligue 1. La he seguido viendo desde que me fui de Marsella (2022). Me gusta cómo funcionan los equipos, sus transiciones. El campeonato galo sigue mejorando y, además, los mejores del mundo salen de Francia y de Brasil. Hay materia prima”, dijo en su presentación.

La directiva de Rennes quedó fascinado con la llegada del ‘Hombrecito’, pues era el perfil de técnico que buscaban. “Todos estamos encantados de que Jorge se una a nosotros porque es un entrenador con reputación internacional por su profesionalidad y humanismo”, declaró Arnaud Pouille, presidente de la institución.

“Él y su equipo tienen una visión clara de cómo debe estructurarse un equipo, y toda la dirección deportiva comparte el mismo análisis de lo que necesitamos poner en marcha: gusto por el trabajo duro, exigencia en el esfuerzo, lealtad y respeto por las personas y la institución”, agregó Pouille.

¿Cómo le fue a Sampaoli en la Ligue 1 de Francia?

El paso de Sampaoli por el Olympique de Marsella en 2022 fue destacado, llevando al equipo al segundo lugar en la Ligue 1, solo detrás del poderoso Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Además, aseguró la clasificación directa a la Champions League, consolidando su reputación como un estratega capaz de obtener resultados inmediatos.

Ahora, en Rennes se espera que Sampaoli aporte su experiencia y conocimientos tácticos para revitalizar al equipo en crisis y encaminarlo hacia el éxito en la competición francesa. Los aficionados de los rojinegros tienen altas expectativas por su llegada, pues confían en que el argentino pueda ser el arquitecto de la resurrección de su equipo en la Ligue 1.

TE PUEDE INTERESAR