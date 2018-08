Tras el no de Neymar, Hazard, Mbappé y salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, el Real Madrid urge de un fichaje de garantías para afrontar la temporada 2018-19. Candidatos hay varios, aunque el último que ha sonado con fuerza por estas horas es el delantero colombiano del AS Mónaco Radamel Falcao.



Según la radio 'Onda Cero', el crack sudamericano ha sido ofrecido a los altos mandos del equipo merengue para tapar el hueco que ha dejado Cristiano. Sin embargo, en Valdebebas no se estarían planteando su fichaje al ser un jugador que no cumple ciertos requisitos.

El Real Madrid urge de un jugador que mueva masas como lo hacía el hoy ´7´ de la Juventus. Por lo que se vio en las tribunas del Bernabéu el domingo, el club blanco necesita de un fichaje que ilusione. Y no el 'Tigre' no encajaría en este perfil.



En todo caso, no es la primera vez que Radamel Falcao, quien jugó por años en la Liga Santander con el Atlético, suena en Real Madrid. Antes de fichar por el Manchester United, el colombiano y su entorno reconocieron que hubo acercamientos con Florentino Pérez, pero todo se frustró.