El otro Derbi que echa chispas: el ‘boom’ del Betis femenino en Andalucía

El destino quiso que ambos partidos, el de LaLiga y el de la Primera División Femenina de España, se jueguen en el mismo día. Con El Gran Derbi de fondo (8:45 pm en España / 1:45 de Perú), a jugarse en el Ramón Sánchez Pizjuán, las chicas abrirán la jornada en el fortín bético (12:00 m hora local / 5:00 am de Perú), en un partido que pasará a la historia sea cual sea el resultado.



Tal es la expectativa y el arraigo que el fútbol femenino tiene en la ciudad, que a un día del partido ya fueron vendidos más de 20 mil boletos. Por supuesto, la organización y buena fe del club verdiblanco ha sido vital: socios y accionistas tienen la entrada a un euro, mientras que la entrada general está cinco. Y no hay una restricción con respecto a la cantidad de hinchas visitantes.



Además, el club entregará todo lo recaudado a obras de caridad.

“Entre el fútbol femenino y el masculino solo hay una diferencia económica. Después es todo igual: exigencia, entrenamientos, pasión, reglas... Pero en los medios de comunicación no se da un trato igualitario”, dijo al diario ABC María Pry, entrenadora del Betis desde 2012 y autora del despegue y ascenso del club: cuando tomó las riendas, jugaba en Tercera.



Aunque ellas aún soporten un trato desigual, es para resaltar que las intenciones de cambio no solo partan de ellas. Jugadores del Betis como Marc Bartra y Joel Robles se han preocupado por difundir el derbi femenino en sus redes sociales:



A cuatro fechas del final, Real Betis Féminas, como se denomina formalmente el equipo, se ubica sexto en la tabla de posiciones, con 41 puntos. Por su parte, Sevilla es undécimo con 25. La balanza se inclina a favor de las verdiblancas, pero “hará falta jugarlo con mucha cabeza, porque corazón nos sobra”, advierte Pry. Así se afronta El Gran Derbi.