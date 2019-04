Rumbo a Barcelona: Brahim no cuenta para Zidane y se va cedido otro club de LaLiga, según 'Don Balón'

El mercado de fichajes 2019 de verano traerá grandes novedades en el Real Madrid. No solo en las llegadas, también en las salidas. De acuerdo a una publicación que hizo este viernes el diario español 'Don Balón', la lista negra de Zidane va tomando forma y el primer señalado es Brahim Díaz.



El exjugador del Manchester City no cuenta para el entrenador del Real Madrid, quien tras una conversación con el presidente Florentino Pérez, ha llegado a un acuerdo para que el joven volante salga cedido al Espanyol de Barcelona.

Así como pasó con Asensio y Lucas, Zidane quiere que Brahim Díaz gane experiencia en otro lado y vuelva curtido para el 2020-21. Con las posibles llegadas de Hazard y Eriksen, es probable el ex crack del City sea más suplente que nunca en el Bernabéu.

"El Espanyol podría recibir a Brahim Díaz e incluso Martin Odegaard en el caso de que finalmente Florentino Pérez quiera pasar al último escalón con el noruego antes de volver al Real Madrid: ponerlo a prueba en un equipo de la liga española", publica la citada fuente.

Brahim quiere quedarse

"Intento dar mi máximo en cada partido y en los entrenamientos, demostrar que puedo jugar en el Real Madrid. Me voy un poco satisfecho pero quería la victoria y me he quedado con ganas de ganar hoy", dijo Díaz el último jueves tras el empate ante Getafe.

► No solo por la Champions: otra razón por la que 'CR7' habría pedido a Guardiola en la Juventus



► No superó la muerte del hijo: padre de Emiliano Sala falleció de un paro cardíaco



► "'No me voy’, me decía": Neymar reveló los deatallles que nunca supiste sobre su salida del FC Barcelona



► "Creo que se quedará": Solksjaer desafía al Real Madrid por el fichaje de Paul Pogba