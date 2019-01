Por 110 millones de euros: Real Madrid dio el primer paso para el fichaje de volante estrella de la Premier

Con el fin de atar a una gran estrella que devuelva la ilusión a los hinchas del Real Madrid , la dirección deportiva del club ya trabaja en el mercado de fichajes 2019 de verano. En esa linea, según el diario inglés 'The Independent', los merengues ya dieron el primer paso para llevarse a uno de los grandes cracks de la Premier League.



Se trata nada menos que de Christian Eriksen del Tottenham, club con el que Real Madrid ya contactó para tantear su fichaje. Florentino Pérez sabe que la volante blanca necesita renovarse y qué mejor que con la llegada del danés a mediados de año.

Christian Eriksen es habitual titular en el cuadro del Tottenham. (Foto: Getty Images) Christian Eriksen es habitual titular en el cuadro del Tottenham. (Foto: Getty Images)

Según la fuente citada, el Tottenham no es un club con el que se pueda negociar fácil. De hecho, Daniel Levy, su presidente, tasó al danés en 250 millones de euros. Sin embargo, con solo año y medio de contrato que le queda a Eriksen, la situación podría cambiar a favor de Real Madrid.



Si el danés se niega a renovar, el Tottenham no piensa perder más tiempo y escucharía ofertas por su pase. En ese sentido, 'The Independent' apunta que la operación podría salir mucha más barta para el Real Madrid: 110 millones de euros.



Hay que recordar que así como el Real Madrid, FC Barcelona y Manchester United son otros clubes que han mostrado interés en el fichaje de Eriksen, uno de los volantes más destacados de la Premier League.