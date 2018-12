El volante croata Mateo Kovacic , cedido en el Chelsea por el Real Madrid , ha revelado que Eden Hazard le preguntado cómo es jugar en el equipo merengue en lo que se trata otro claro guiño del belga para llegar Valdebebas en el mercado de fichajes de 2019.



"Me preguntó cómo estaba allí (en el Real Madrid)", reveló Kovacic que le dijo Hazard en una entrevista con 'Sky Sport'. El belga no hace más que reafirmar su intención de vestirse de blanco pese a que en el banquillo del 13 veces campeón de Europa ya no se encuentra Zinedine Zidane.

Tras el Mundial de Rusia 2018, Eden Hazard nunca estuvo tan cerca de dejar el Chelsea. Reveló públicamente que su ciclo en Stamford Bridge estaba entrando en su recta final y que quería cumplir el sueño de jugar en Real Madrid. Finalmente, el exjugador del Lille se quedó en Londres.



"El Real Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, es mi sueño desde que era un niño. Soñaba con este club. Veremos. No quiero hablar de esto todos los días. No tengo tiempo, pero hablaremos de mi futuro pronto, eso creo", dijo Hazard.



"Quiero lo mejor para mí, pero también lo mejor para el club, que me lo ha dado todo. No quiero decir que voy a firmar un nuevo contrato y luego no firmarlo. Veremos. A veces me despierto y pienso que me quiero ir. A veces me quiero quedar", añadía el belga por octubre de este año. Ahora vuelve a mandar un guiño.