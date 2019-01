"Sal porque aquí no jugarás": la sinceridad de Mourinho con una figura del Madrid relegada por tantos cracks

Durante su etapa como entrenador de Real Madrid , Jose Mourinho vivió toda clase de momentos: buenos, malos y en los que tuvo que tomar decisiones aun difíciles para él. Como por ejemplo, cuando le dijo a Rafael van der Vaart que debía marcharse del equipo si lo que buscaba era jugar más.



Así lo ha revelado el propio jugador en una entrevista con el diario 'Marca'. El holandés se mostró agradecido con la sinceridad de Mourinho, quien no veía como titular al 'Rafa' ante la presencia de otros cracks como Kaká, Granero y Oezil.

Rafael Van de Vaart (Fotos: AFP) Rafael Van de Vaart (Fotos: AFP)

"Me dijo 'Rafa, te tienes que ir porque tenemos a Kaká y otros futbolistas, lo mejor es que salgas para poder jugar más en otro equipo' y por eso me fui al Tottenham", explicó Van der Vaart sobre su salida del Real Madrid en verano de 2010.

¿Isco es el mejor del mundo?

En la misma entrevista, Van der Vaart no se cansó de regalar elogios a Isco, a quién calificó como el mejor del mundo. El mediocampista holandés no entiende cómo no juega en Real Madrid bajo las órdenes del técnico Santiago Solari.



"Para mí es una locura (lo que le pasa a Isco). Es el mejor jugador del mundo. Siempre ha tenido problemas con los entrenadores y Zinedine Zidane nunca confió al 100%. Cuando veo que no es titular, me voy a mi casa", sostuvo el ex mediocampista del Real Madrid.