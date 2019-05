¿Aceptas, Florentino? Oferta de 210 millones del PSG por estos tres jugadores del Real Madrid

En Real Madrid están más que alegres ya que Eden Hazard se convertirá en uno de los fichajes merengues para la próxima temporada. Este lunes, el diario francés L'Equipe puso al mediapunta del Chelsea con la camiseta merengue en una de sus publicaciones e incluso dio con la fecha en la que será anunciado como nuevo refuerzo blanco: 29 de mayo, luego de la final de la Europa League entre los 'blues' y Arsenal.

Sin embargo, Real Madrid también tendría sensibles bajas de cara la temporada que viene por el interés del PSG. Según reporta el medio galo Le Parisien, el elenco parisino pondrá sobre la mesa cerca de 210 millones de euros para llevarse a tres grandes referentes del Bernabéu: Gareth Bale, Isco y el alemán Toni Kroos.

Primero está Bale, quien no ha jugado los últimos dos partidos del Real Madrid por LaLiga Santander contra Villarreal y Real Sociedad. Zinedine Zidane no lo convocó para ambos cotejos, pese a estar apto, en un contundente mensaje que no cuenta con él para la próxima temporada. Al ex Tottenham no le quedaría otra que hacer maletas rumbo a otro club.

También se encuentra Kroos, quien no ha gozado de un rendimiento óptimo y fue criticado por gran parte del madridismo. Isco está en los planes de Zizou' para 2019-20, pero ante una buena oferta por el malagueño, no la pensarán dos veces y negociarán por él.

De otro lado, al Real Madrid solo le queda una partido para cerrar la irregular campaña, en la que no ha peleado por nada. Este domingo recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al Betis (5:00 a.m. hora peruana), luego de caer 3-1 a manos de la Real Sociedad.

► Se va Navas y Zidane quiere a este jugador como suplente de Courtois

► Este será el futuro de Icardi tras declaraciones de Wanda Nara

► Paolo Guerrero: Vinicius le envió este mensaje tras gol

► Florentino amenaza a crack del Madrid con enviarlo a la reserva

► Mira aquí la tabla de posiciones de LaLiga Santander