Cientos de millones: el presupuesto de Florentino para Solari en el mercado de verano

700 millones para lavarle la cara a este Real Madrid. El tema puede que no sea Santiago Solari, quien hasta la derrota de este domingo llevaba cinco triunfos al hilo, sino la plantilla que tiene en la actualidad. Muchos no andan en su versión, a diferencia de otras temporadas. Marcelo no juega del todo bien en la banda izquierda, Bale ni que decir y Marco Asensio tiene chispazos de fútbol. ¿E Isco? Bueno, en la congeladora del ‘Indiecito. De cara a una nueva temporada en Europa, el Real Madrid tendría plantilla para lavarle la cara a este equipo.



Con la venta de todos los jugadores mencionados, el Real Madrid podría hacer una caja de 400 millones de euros más los 300 millones de presupuesto en fichaje que tendría Florentino Pérez, de acuerdo a medios españoles. De este modo, el presidente del club tendría una nueva política de contrataciones de cara a la nueva temporada en España y Europa.



Como se sabe, la partida de Cristiano Ronaldo ha generado varios vacíos en las gradas del Santiago Bernabéu, así como en el tema de la venta de camisetas. Real Madrid necesita de una figura para generar una nueva imagen, más allá de la presencia de Vinicius Junior.



Tal como indican los mismos medios, Eden Hazard, Neymar y otros jugadores se encuentran en una lista de fichajes para el 2019-2020. ¿Llegará alguno de ellos? La derrota frente al Girona en el Bernabéu solo ha hecho que se vuelva a hablar del tema: la inestabilidad del equipo.