Casi un hecho: el engreído de Zidane que dejará el Madrid por el Clermont-Ferrand, según 'France Football'

De caras a las altas y bajas del mercado de fichajes 2019 , el Real Madrid apunta a perder a uno de los engreídos de Zinedine Zidane. Hablamos de Luca , el joven portero merengue que con el objetivo de ganar más minutos ficharía por un equipo de la Segunda División de Francia.



Así informa este martes el prestigioso 'France Football' en su edición en linea. Luca Zidane, según la citada fuente, sería comprado por el Clermont-Ferrand para tener continuidad. El hijo de 'Zizou' sabe que es complicado ser titular con Navas y Courtois por delante.

En la presente Liga Santander, Luca solamente ha jugado un encuentro con el primer equipo, el que el cuadro blanco disputó frente al Huesca el pasado 31 de marzo, y que acabó con triunfo de los de Zinedine Zidane por 3-2.



Luca Zidane ahora es el segundo portero del Real Madrid. (Foto: Getty) Luca Zidane. (Foto: Getty)

Zanja el tema de la portería

Hay que recordar que hace unas semanas, el Zidane adelantó que en verano hablará con sus tres porteros y dejará definidos los roles. De esta manera si Courtois o Keylor no aceptan ser segundo, podrán negociar su salida del Real Madrid.



"No voy a dejar la posibilidad de hablar el próximo año de los porteros, va a estar bien claro. No vamos un día a hablar de esto y a la semana de otro portero. Estará bien claro desde el inicio para el próximo año", dijo. Ante este panorama, Luca podría terminar llegando a la Segunda de Francia, tal como apunta 'France Football'.



