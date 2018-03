Una gran noticia para el Flamengo; un sinsabor para los fanáticos del Real Madrid. Vinicius Junior está llamado a ser la nueva ‘perla’ del Real en los próximos años. 42 millones por un futbolista de 16 años fue lo que pagó el conjunto merengue en mayo del año pasado por hacerse con sus servicios lo que supone una inversión importante que en el club de Chamartin no quieren echar a perder a la primera de cambio.



Es por ello que, de acuerdo al diario ABC, jugador e institución habrían decidido seguir el plan establecido y dejar que el joven extremo carioca termine el año en Brasil. En el mes de julio, el atacante cumple 18 años y mucho se había especulado sobre si Vinicius iba a realizar la pretemporada a las órdenes de Zidane puesto que, con la mayoría de edad, podría ser incluido según el reglamento FIFA pero finalmente parece que eso no ocurrirá.



Por si fuera poco el delantero también ha expresado en varias ocasiones su deseo de continuar un año más en Brasil y esperar a dar el salto a Europa: “Quiero quedarme hasta final de año y pelear por ganar la Copa Libertadores”. Recientemente ha debutado en la competición asombrando a todos con un doblete y en el Flamengo ya es una de las piezas importantes para Paulo César Carpegiani, entrenador del conjunto de Río de Janeiro.



Por eso, el Real Madrid quiere continuar con la formación de la que será, esperan, su nuevo crack mundial y no precipitarse en su hoja de ruta. Para ello, Vinicius Juniors seguirá haciendo su trabajo en el país sudamericano y llenándose de experiencia a la expectativa de lo que pueda pasar con su situación.