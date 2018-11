No lo descarta. El experimentado entrenador francés, Arsene Wenger , volvió a ser cuestionado sobre un posible contacto con el Real Madrid para convertirse en el próximo DT de la 'Casa Blanca' tras las sorpresiva salida del español Julen Lopetegui hace unas semanas. En este sentido, el DT de 69 años habló fuerte y claro.

"Todavía no he tomado ninguna decisión sobre mi futuro. Para ser honesto, el Real Madrid no me ha llamado, así que no he tenido que rechazarlos", reconoció en una entrevista para 'beIN Sports', en la que continuó sin revelar su futuro luego de su salida del Arsenal este verano.



Desde que abandonara el conjunto 'Gunner', el nombre de Wenger ha sonado en los banquillos de toda Europa. "Tomo todos los problemas cuando tengo que enfrentarlos y trato de encontrar una solución. En este momento, no tengo ese problema. En enero decidiré qué haré", expresó el DT francés.

Entretanto, en el Santiago Bernabéu barajan la posibilidad de contar con los servicios de Wenger para que se haga carga del Madrid, aunque Santiago Solari se viene ganando de a pocos la confianza de la cúpula 'merengue' a base de resultados.



No obstante, en medio de las dudas por conocer quién será finalmente el elegido para quedarse en el banquillo, lo cierto es que la interinidad del entrenador argentino tiene fecha de caducidad y el Real Madrid ha de tomar una decisión a corto, medio y largo plazo. El puesto está en el aire.