Un golazo. La para de pecho y fusila para marcar el 1-1. En el partido entre Atlético de Madrid vs. Valencia , Rodrigo Moreno se lució con su primer tanto de la temporada en La Liga Santander. Jan Oblak no tenía nada que hacer, era imposible cubrir toda la portería ante la corta distancia del delantero brasileño-español con el esloveno. Lo gritaron los locales, mientras que los colchoneros se preocupan en el segundo tiempo.



A los 62 minutos del partido, Daniel Wass recibió un pase desde la banda derecha, controló y mandó el centro para Rodrigo Moreno. El atacante controló, le ganó en el cálculo a Diego Godín y definió para poner el primero de él en la presente Liga Santander. Todo un golazo.



Hay que recordar que Rodrigo Moreno ha sido sondeado por el Real Madrid para la temporada. Con la llegada de Julen Lopetegui, el técnico vasco lo ha pedido al tenerlo en las inferiores menores del club madridista. Y ahora no deja de meter goles en los partidos.