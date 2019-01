Clásico de España 'en Alemania': el Madrid y Barza en 'guerra' por la figura de la Bundesliga

El Real Madrid y Barcelona también juegan su propio 'clásico' pero en el mercado de fichajes. Esta vez, los dos gigantes del fútbol español están enfrentados nada menos que por una de las revelaciones del fútbol europeo, el delantero de 21 años Luka Jovic, ariete bosnio de origen serbio que pertenece al Benfica, pero que brilla con el Eintracht de Frankfurt.

Jovic es el delantero de moda en la Bundesliga, y es el máximo artillero con 12 tantos, los mimos que Paco Alcácer. Su actuación no ha pasado desapercibida y ha llamado la atención de las directivas del Bernabéu y el Camp Nou, según apunta 'Ok Diario'.



El delantero se encuentra cedido en el club germano, que ejecutará sí o sí la opción de compra al Benfica por 12 millones de euros, no solo por lo rentable que ha resultó el jugador, sino porque, desde luego, buscarán ampliar su valor con el Madrid y Barza pendientes de su evolución.



De acuerdo al medio español, el el club de Frankfurt cree que puede elevar la ficha de Luka Jovic hasta a 40 millones de euros. Una cifra que podría variar al final de temporada, donde incluso podrían aparecer nuevos pretendientes.

El Barcelona, incluso, ya se había planteado ficharlo en el mercado de de enero, como el reemplazante que andan buscando para Munir, pero la irrupción del Madrid frenó la operación azulgrana. La 'Casa Blanca', con su nueva política de fichajes de jóvenes valores como Vinicius, Brahim, entre otros, buscará llevarlo al Bernabéu en junio.