Llegaron algunos jugadores, pero no todos los rumores del Real Madrid y Barcelona. El equipo de Florentino Pérez no ha invertido – precisamente – lo que se esperaba tras la salida de Cristiano Ronaldo, Mateo Kovacic y los rumores que ubicaban a Luka Modric en el Inter de Milán.



Si bien es cierto que los madridistas aún buscan cerrar con algún futbolista, se espera que la institución encuentre un hueco para la banca de suplentes, muy mermada para Julen Lopetegui.



El Barcelona, en cambio, no sufre con la plantilla, pese a los rumores que aún ubican a Adrien Rabiot en la entidad culé. En el PSG no quieren soltarlo, mientras más equipos aparecen en la órbita del volante formado en las menores del equipo parisino.