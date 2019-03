Real Madrid - Barcelona EN DIRECTO: previa del clásico EN VIVO ONLINE por la Liga Santander | Fecha 26

Real Madrid vs. Barcelona | Liga Santander | Clásico de España | ESPN 2 EN VIVO y EN DIRECTO | Hoy, desde las 2:45 pm. se juega el partido más atractivo del fin de semana entre Real Madrid , que llega de ser eliminado por Copa del Rey, ante el equipo que más problemas le ha traído en los últimos días, el Barcelona. Conoce los horarios en todo el mundo y los canales de transmisión para ver fútbol en vivo y en directo desde el celular o cualquier dispositivo móvil.

Depor te traerá todas las incidencias de este Real Madrid y Barcelona que podría marcar la carrera para uno de los dos equipos en la Liga Santander donde los blaugranas se encuentran en primer lugar y los blancos en segundo.

Tremendo lío es el que se ha armado en el Real Madrid tras la eliminación de la Copa del Rey el pasado miércoles ante el Barcelona y es que ese 3 a 0 caló hondo en el equipo, directiva y obviamente seguidores, que pedían a gritos el regreso de Cristiano Ronaldo.

Los dirigidos por Santiago Solari fueron los más golpeados a pesar de tener muchas más ocasiones de gol que el Barza, motivo por el cuál ahora el DT argentino buscará colocar un equipo ultraofensivo para asegurar los tantos.

Cuándo ver el Real Madrid vs. Barcelona

El Real Madrid - Barcelona podrás verlo este sábado 2 de marzo a partir de las 14:45 horas de Perú. Aquí te dejamos todos los horarios del mundo.

Perú: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

México: 13:45 horas

España: 20:45 horas

Japón: 4:45 horas (7 de febrero)

Alemania: 19:45 horas

Inglaterra: 19:45 horas

Dónde ver el Real Madrid - Barcelona

Argentina: ESPN

Australia: Radio Barca

Austraia: DAZN

Canadá: beIN Sports, beIN Sports en Español, DAZN, Radio Barca

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: SKY HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: ESPN

Francia: beIN Sports, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Grecia: Open TV

Internacional: Radio Barca, Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: ESPN

Puerto Rico: ESPN, Puerto Rico

España: Gol, TVE La 1, TV3

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect, ESPN

Uruguay: ESPN

Convocados del Real Madrid y Barcelona para el Clásico de España

La lista de convocados del Real Madrid la integran: Courtois, Keylor Navas, Luca Zidane, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Jesús Vallejo, Marcelo, Reguilón, Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Bale, Vinicius, Mariano y Benzema.

Por su parte, el Barcelona presenta una lista de 19 convocados. Ellos son: Ter Stegen, Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Luis Suárez, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Malcom, Clement Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Sergi Roberto, Carles Aleñà, Arturo Vidal y Samuel Umtiti.

Real Madrid vs. Barcelona: alineaciones posibles

Real Madrid : Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Ceballos, Modric; Bale, Vinicius y Benzema.



FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Luis Suárez y Dembélé.