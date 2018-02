Real Madrid y Barcelona se vuelven a enfrentar fuera de las canchas. Los 'Merengues' y azulgranas ya empiezan a buscar fichajes para el libro de pases de verano y ambos creen que la zona del campo en la que se debe priorizar es la banda izquierda.

Jordi Alba y Marcelo son dos de los mejores del mundo; sin embargo, viven situaciones complejas. El español no tiene un cometidor digno en el Barcelona. Lucas Digne es el habitual sustituto pero no genera la suficiente competencia que requiere Ernesto Valverde.

Por su parte, Marcelo vive una de sus temporadas menos regulares desde que pisó suelo madrileño. El brasileño ha disminuido su nivel, junto a todo el equipo, y no ha vuelto a ser la misma pieza clave que ayudó a levantar la Champions League 2016/17.

Según Don Balón, el objetivo es claro: David Alaba. El lateral del Bayern Munich es del interés del Real Madrid, pero Barcelona también quiere entrar a las negociaciones. El austriaco sigue siendo el jugador regular que sorprende en la Bundesliga.

Barcelona tiene en sus planes al lateral desde el 2016; sin embargo, el fichaje no se llegó a dar luego que Alaba explique que desea jugar en posiciones más adelantadas y ya no de defensa, sino en el mediocampo como lo hace con la selección de Austria. Algo que no sucedería en el cuadro catalán.