La incertidumbre lo mata: entorno de Neymar cree en la reconciliación con PSG

Las horas pasan, las ofertas del Real Madrid y del Barcelona -y hasta la de la Juventus- son la comidilla de todos los días, pero el PSG se mantiene indisoluble en su posición de sacar el máximo provecho ante la -casi- necesidad de esos clubes de contar con la estrella brasileña. Pero Neymar no la pasa nada bien. En medio de sus exigencias, sus pedidos y preferencias, sale a relucir un temor que solo se explica dentro de la incertidumbre que vive día a día.

Según L'Equipe, en una publicación en las últimas horas, el entorno del jugador empieza a temer seriamente que le sea difícil salir del PSG esta temporada, por lo que buscaría por todos los medios calmar las aguas con la directiva parisina. Saben que están muy molestos -más que incómodos- por cómo se ha manejado su interés de irse de París.

Además, no solo es la directiva. Ya los ultras del equipo han mostrado su posición ante este culebrón y el ambiente no es el mejor, ni para el jugador, la institución, ni para el equipo. El PSG ha sumado un triunfo y una derrota en lo que va de la Ligue 1, lo que ha provocado insultos y pancartas por parte de la afición, que no se espera que se haya calmado, a pesar de la sanción de 2.000 euros.

Con esa presión, el PSG juega este domingo ante el Toulouse en el Parque de los Príncipes, lo que será un aviso para todos los interesados respecto a su futuro. Si Tuchel lo convoca, el ambiente será áspero y poco agradable para todos. Si no lo convoca y no va, podría agravar la situación. Son horas difíciles para Neymar, que quiere seguir ganando cerca de 35 millones de euros y un contrato por cinco años, como mínimo.

